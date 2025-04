Anche Brindisi celebra la Giornata del mare e della cultura marinara

della Giornata regionale della costa, fissata il 12 aprile, la Regione Puglia, in collaborazione con la Direzione marittima di Bari e con la partecipazione del Comando interregionale marittimo sud della Marina Militare e del comando regionale della Guardia di Finanza, ha previsto di. Brindisireport.it - Anche Brindisi celebra la "Giornata del mare e della cultura marinara" Leggi su Brindisireport.it In occasioneregionalecosta, fissata il 12 aprile, la Regione Puglia, in collaborazione con la Direzione marittima di Bari e con la partecipazione del Comando interregionale marittimo sudMarina Militare e del comando regionaleGuardia di Finanza, ha previsto di.

Anche Brindisi celebra la "Giornata del mare e della cultura marinara". "Intrecci... di note e poesie": un reading per celebrare la Giornata Internazionale della Poesia. BRINDISI-Il documentario Norman Atlantic tra gli eventi speciali del Bif&st 2025. Il WWF Brindisi celebra la giornata del carciofo: tradizione, cucina e biodiversità. Grande successo della Festa Ave Maris Stella - Rione Casale Brindisi. Giornata internazionale del caffè: un brindisi alla sostenibilità. Ne parlano su altre fonti

Brindisi, riapre il Castello Alfonsino – Forte a Mare: “Visite in anteprima durante le feste” - Uno dei monumenti più suggestivi di Brindisi riapre al pubblico da lunedì 23 dicembre. Si tratta del Castello Alfosino - Forte a Mare, voluto nel 1558 dal regnante Filippo II d’Asburgo ... (msn.com)

Brindisi, sub di 24 anni disperso in mare: trovato il corpo - BRINDISI - Un giovane sub friulano di 23 anni ... adagiato su un fondale a 23 metri di profondità dopo una intera giornata di ricerche da parte del personale della capitaneria di porto. (lagazzettadelmezzogiorno.it)

B Side Brindisi: ascolta il podcast di Poseidhome che racconta il mare, la storia e l’identità della città - Brindisi ha sempre avuto un rapporto speciale con il mare, un legame profondo che attraversa i secoli e le sue tradizioni. Questo rapporto rivive oggi in una nuova forma grazie a *“B Side Brindisi”, ... (brundisium.net)