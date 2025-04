Veneziatoday.it - Ampliamento del distretto e nuova casa di comunità, procede il cantiere a Caorle

Leggi su Veneziatoday.it

È in corso, in via Riva dei Bragozzi, l'intervento da 3 milioni di euro che amplierà la sede delsociosanitario e accoglierà ladidi: una delle numerose opere legate agli investimenti nella sanità previsti dal Pnrr e destinati alle aziende sanitarie.Il.