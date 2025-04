Tvzap.it - “Amici”, chi potrebbe essere eliminato nella prossima puntata: le anticipazioni

News Tv. Domani, sabato 5 aprile 2025, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la terzadel Serale didi Maria De Filippi. La registrazione, avvenuta nel pomeriggio, ha visto tutti gli allievi ancora in gara esibirsi davanti alla giuria composta da Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio. Secondo le, anche questa settimana ci sarà un’eliminazione e la competizione si farà ancora più serrata. (Continua dopo le foto)Leggi anche: La famosa attrice rivela: “Sono finita in ospedale, ho preso un batterio”Leggi anche: “Mattino 4”, volano parole grosse in diretta: Panicucci e Poletti costretti ad intervenire“”, ledella terzadel SeraleDopo le uscite di Raffaella, Vybes e Asia, un altro allievo dovrà dire addio al sogno della finale.