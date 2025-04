Amazon Kuiper sfida a Starlink | quando arriva il servizio internet di Bezos

Amazon lancia la sfida a Starlink con il Project Kuiper. Il colosso dell’e-commerce manderà in orbita i primi 27 satelliti della sua rete di banda larga in orbita, che punta a fare concorrenza a Elon Musk nella fornitura di internet su scala globale.L’obiettivo della multinazionale fondata da Jeff Bezos è di riuscire ad attivare entro la fine del 2025 il servizio, che dovrebbe includere a regime 3.200 satelliti.Amazon Kuiper, data di lancioIl lancio inaugurale è programmato per mercoledì 9 aprile (alle ore 18 italiane) dalla base di Cape Canaveral, in Florida, dove il carico della missione “KA-01” (Kuiper Atlas 1) sarà spedito nello spazio un razzo Atlas V della United Launch Alliance (ULA, joint venture tra Lockheed Martin e Boeing), a un’altitudine di 450 chilometri.Si tratta del primo decollo degli oltre 80 vettori che raggiungeranno l’orbita bassa terrestre, trasportando ognuno una decina di satelliti, per comporre la costellazione della rete di Amazon. Quifinanza.it - Amazon Kuiper, sfida a Starlink: quando arriva il servizio internet di Bezos Leggi su Quifinanza.it lancia lacon il Project. Il colosso dell’e-commerce manderà in orbita i primi 27 satelliti della sua rete di banda larga in orbita, che punta a fare concorrenza a Elon Musk nella fornitura disu scala globale.L’obiettivo della multinazionale fondata da Jeffè di riuscire ad attivare entro la fine del 2025 il, che dovrebbe includere a regime 3.200 satelliti., data di lancioIl lancio inaugurale è programmato per mercoledì 9 aprile (alle ore 18 italiane) dalla base di Cape Canaveral, in Florida, dove il carico della missione “KA-01” (Atlas 1) sarà spedito nello spazio un razzo Atlas V della United Launch Alliance (ULA, joint venture tra Lockheed Martin e Boeing), a un’altitudine di 450 chilometri.Si tratta del primo decollo degli oltre 80 vettori che raggiungeranno l’orbita bassa terrestre, trasportando ognuno una decina di satelliti, per comporre la costellazione della rete di

