Altri guai al Mercato Ipogeo. La concessione è scaduta: "Ma non ci sarà lo sfratto"

"Non è in corso nessuno". L’assessore ai Lavori pubblici Alice Moggi prova a chiarire la polemica che riguarda i commercianti delai quali il 1° aprile con una Pec è stato comunicato che ladella durata di 12 anni risalente al 2010 e prorogata dall’Amministrazione Fracassi fino al 31 agosto 2024 è. "Ilè un’istituzione per Pavia – protesta Rocco Ferro, titolare di Under Victory – Firmerò qualunque carta per rimanere, anche se temo che ci siano poche speranze". Inaugurato nel 1961, ilè stato il primo esempio di centro commerciale sorto in Italia. Nel corso degli anni la struttura ha perso molti esercizi, fino ad arrivare agli attuali nove commercianti che operano in una struttura rimodernata nel 2011 ma che presenta ancora non pochi problemi.