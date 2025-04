Ilrestodelcarlino.it - Aloisi: "La Tari va al Cosmari, non al Comune"

"Gli uffici e gli amministratori stanno garantendo la massima disponibilità all’ascolto del contribuente per le istanze del caso, garantendo altresì massima flessibilità, come previsto dalla normativa, con rateizzazione e dilazione per gli importi eventualmente accertati". L’assessore a bilancio e tributi di Tolentino Diegointerviene sulla, la tassa sui rifiuti, e sui relativi accertamenti. Leffe sono calcolate su un piano economico finanziario composto dai costi. "L’aumento per il 2025, a cui tutti i Comuni stanno facendo fronte, è dovuto principalmente ai costie all’incremento della spesa per energia elettrica, carburanti e soprattutto agli aumenti per i trasporti dei rifiuti in discarica fuori provincia – prosegue–, in attesa dell’ampliamento dell’impianto di Cingoli e dell’individuazione della nuova discarica a servizio della provincia.