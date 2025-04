Alienazione del patrimonio comunale | in vendita gli ex macelli

Arezzo, 4 aprile 2025 – Alienazione del patrimonio comunale: in vendita gli ex macelli

Complesso degli ex macelli in via Uguccione della Faggiuola: due fabbricati di dimensioni simili, entrambi articolati su un unico piano fuori terra, diventano oggetto di un avviso pubblico finalizzato alla loro vendita. Base d'asta fissata a 240.000 euro. "Nel più ampio programma di alienazioni fissato nell'ultimo piano approvato dal Consiglio comunale nell'ottobre scorso – ha sottolineato l'assessore Alberto Merelli – procediamo adesso con questa coppia d'immobili giudicati non più strategici e utilizzabili dall'amministrazione comunale. Si tratta di 320 metri quadrati e di 1.800 metri cubi complessivi, per i quali gli strumenti di pianificazione conferiscono ampie possibilità per un eventuale cambio di destinazione.

