Alex Jimenez squalificato andrà a giocare col Milan Futuro in Serie C | cosa dice il regolamento

Alex Jimenez vivrà una settimana surreale: dal derby Milan-Inter di Coppa Italia alla sfida salvezza di Milan Futuro contro il Sestri Levante. L'esterno spagnolo sarà squalificato contro la Fiorentina e per questo si aggregherà alla squadra di Massimo Oddo in Serie C. Leggi su Fanpage.it vivrà una settimana surreale: dal derby-Inter di Coppa Italia alla sfida salvezza dicontro il Sestri Levante. L'esterno spagnolo saràcontro la Fiorentina e per questo si aggregherà alla squadra di Massimo Oddo inC.

Alex Jimenez squalificato andrà a giocare col Milan Futuro in Serie C: cosa dice il regolamento. In vista della sfida alla Fiorentina, il Milan perde un pezzo: out Jimenez per squalifica. Theo out almeno due partite: chi lo sostituisce? Ibra aveva designato Jimenez come vice. Milan, la prossima settimana Conceiçao si gioca la top 8 in Champions con un'emergenza in difesa. Milan Futuro, il sostituto di Theo potrebbe essere Jimenez. Bennacer via subito: la posizione del Milan.

