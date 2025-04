Alessandra Amoroso pubblica il video del singolo Cose stupide

Cose stupide è il nuovo singolo di Alessandra Amoroso, fuori oggi anche il video ufficiale, con protagonista Matilde GioliFuori oggi, venerdì 4 aprile, Cose stupide (Epic / Sony Music), il nuovo singolo di Alessandra Amoroso, disponibile in radio e in digitale, che racconta in modo diretto e sincero la complessità di una relazione che oscilla tra desiderio e disillusione. Scritto da Pietro Celona, Daniele Fossatelli e Leonardo Zaccaria e prodotto da CELO, è un midtempo che, pur mantenendo un ritmo leggero e coinvolgente, esplora le sfumature di un sentimento da vivere fino in fondo concedendosi, tra alti e bassi, la possibilità di sbagliare, anche di soffrire. Il brano racconta una storia attraverso immagini e simboli, che hanno anche ispirato il lavoro di art direction di Corrado Grilli, che ne ha firmato la copertina.

