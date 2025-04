Al via il processo sulle false polizze assicurative tra Avellino e Caserta

processo relativo a un’articolata truffa nel settore assicurativo, che vede imputati diversi soggetti già noti alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio. Avellinotoday.it - Al via il processo sulle false polizze assicurative tra Avellino e Caserta Leggi su Avellinotoday.it SANTA MARIA CAPUA VETERE – Si è aperto nei giorni scorsi, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ilrelativo a un’articolata truffa nel settore assicurativo, che vede imputati diversi soggetti già noti alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio.

Al via il processo sulle false polizze assicurative tra Avellino e Caserta. Gérard Depardieu, al via a Parigi il processo sulle accuse di stupro: l’attore presente in aula. Gérard Depardieu, via al processo per violenza sessuale. L'attore in tribunale: «Tutte accuse false». Gerard Depardieu in tribunale per violenza sessuale, Fanny Ardant testimone della difesa. VIDEO | Si apre il processo per il delitto di Nada Cella: presente anche Soracco. Corsi di formazione fantasma, via al processo per Alto Calore. Ne parlano su altre fonti

Gérard Depardieu, via al processo per violenza sessuale. L'attore in tribunale: «Tutte accuse false» - Via al processo per violenza sessuale e molestie a Gérard Depardieu. Dopo il rinvio dello scorso autunno, si apre oggi a Parigi il procedimento contro il più celebre ... (msn.com)

Corruzione al COMUNE di CASERTA, il processo al via con una falsa partenza - Secondo la Procura Casale e Marzo avrebbero promesso ad alcuni imprenditori futuri appalti, in cambio del voto alle elezioni comunali del 2021 ... (casertace.net)

Al via il processo a Depardieu: proteste femministe davanti tribunale - Milano, 24 mar. (askanews) - Decine di persone hanno manifestato davanti al tribunale di Parigi nel primo giorno del processo a Gerard Depardieu, accusato di aver aggredito sessualmente due donne nel ... (quotidiano.net)