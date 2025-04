Al via i lavori di restauro del santuario di Gallivaggio

Nella mattinata di venerdì 4 aprile 2025 si è tenuta l'inaugurazione ufficiale dei lavori di restauro del santuario di Gallivaggio, un evento che segna un nuovo capitolo per un luogo di culto e di storia, profondamente segnato dalla frana del 29 maggio 2018. Presenti all'incontro le istituzioni.

