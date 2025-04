Al The Space Cinema Nola il regista Francesco Lettieri saluterà il pubblico in sala prima della proiezione di Pino

Space Cinema Nola, presso il centro commerciale Vulcano Buono, continua a offrire a tutto il suo pubblico una serie di eventi dedicati alla grande stagione Cinematografica italiana. Sabato 5 aprile, infatti, alle ore 21:10 il regista Francesco Lettieri saluterà i presenti in sala prima della. Napolitoday.it - Al The Space Cinema Nola, il regista Francesco Lettieri saluterà il pubblico in sala prima della proiezione di “Pino” Leggi su Napolitoday.it The, presso il centro commerciale Vulcano Buono, continua a offrire a tutto il suouna serie di eventi dedicati alla grande stagionetografica italiana. Sabato 5 aprile, infatti, alle ore 21:10 ili presenti in

Pino è, il regista Francesco Lettieri incontra gli spettatori al The Space Cinema di Fuorigrotta - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Cinema The Space Cinema Parco de Medici - Cronenberg non demonizza la tecnologia, ma mostra un’inedita diffidenza verso di essa e ne osserva lo strapotere, guidato dalla necessità umana di vedere di più, abusando di uno dei cinque sensi al di ... (mymovies.it)

Informazioni su The Space Cinema - Easy Card è una scheda ricaricabile che permette di acquistare i biglietti cinema a prezzi ridotti e di avere sconti sulle consumazioni al bar. Con The Space Pass è possibile accedere a tutti i ... (comingsoon.it)