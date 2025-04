Al Teatro Cantiere Florida L’ultima casa di Rosa | un’elegia operaia per parlare d’amore e dignità del lavoro

Una storia operaia, piccola e surreale, per raccontare l'amore e la dignità del lavoro. Sabato 5 aprile ore 21.00 al Teatro Cantiere Florida di Firenze (via Pisana 111 Rosso) sarà in scena in prima assoluta "L'ultima casa di Rosa", spettacolo scritto e diretto da Sandro Fracasso con Francesco.

