Al Sinodo in Vaticano bocciati i bergogliani | respinto il documento frizioni su gay e donne

L'epilogo è stato clamoroso e rende l'idea dello stato di incertezza in cui naviga la Chiesa di Bergoglio: il Sinodo ha respinto con un gesto senza precedenti il documento elaborato dai vertici della Cei. Una notizia clamorosa che getta una luce diversa sull'evento che si è svolto da 31 marzo al 3 aprile 2025, in Vaticano, con la partecipazione di 1.008 delegati, tra cui 168 vescovi (sette cardinali), 252 sacerdoti, 34 religiosi, 17 diaconi e ben 530 laici.L'assemblea sinodale viene infatti letta dai vaticanisti in due chiavi opposte e parallele, in base alle visioni ideologiche. I conservatori leggono in questo smacco clamoroso una bocciatura del lavoro finora svolto dalla Conferenza episcopale con un responsabile ben preciso: il cardinale di Bologna e attuale presidente dei Vescovi italiani, Matteo Zuppi, astro nascente della visione progressista della Chiesa.

