Al Nostos Teatro c' è Rosaria di Davide Iodice

Nostos Teatro di Aversa, “Rosaria - volume 1 del progetto Esclusi - antologia scenica di vite di scarto” di Davide Iodice, con Monica Palomby e Chiara Alborino, prodotto dalla Scuola Elementare del Teatro.“Rosaria” è il primo capitolo di un’antologia. Casertanews.it - Al Nostos Teatro c'è "Rosaria" di Davide Iodice Leggi su Casertanews.it Domenica 6 aprile alle 19 va in scena, aldi Aversa, “- volume 1 del progetto Esclusi - antologia scenica di vite di scarto” di, con Monica Palomby e Chiara Alborino, prodotto dalla Scuola Elementare del.“” è il primo capitolo di un’antologia.

