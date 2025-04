Al Napoli servono almeno 7-8 acquisti È Ferguson il nome se dovesse partire Anguissa Gazzetta

Napoli servono almeno 7-8 acquisti. È Ferguson il nome se dovesse partire Anguissa (Gazzetta)La Gazzetta dello Sport comincia a pensare al Napoli del futuro. Scrive che serviranno almeno 7-8 rinforzi per il doppio impegno Champions-campionato. E che se dovesse partire Anguissa (il calciatore africano gradirebbe un’esperienza all’estero) il candidato numero uno alla sostituzione è lo scozzese Ferguson che gioca nel Bologna e che è rientrato dopo la rottura del legamento.Scrive la Gazzetta con Vincenzo D’Angelo:Il Napoli la prossima estate dovrà finire il lavoro cominciato da Manna e Conte nel giugno 2024: serviranno almeno 7-8 rinforzi per il doppio impegno. E una rosa con 22 titolari. Anche per questo l’interesse per Ferguson è tornato d’attualità, a maggior ragione dopo aver inserito in rosa altre due stelle della nazionale scozzese. Ilnapolista.it - Al Napoli servono almeno 7-8 acquisti. È Ferguson il nome se dovesse partire Anguissa (Gazzetta) Leggi su Ilnapolista.it Al7-8. Èilse)Ladello Sport comincia a pensare aldel futuro. Scrive che serviranno7-8 rinforzi per il doppio impegno Champions-campionato. E che se(il calciatore africano gradirebbe un’esperienza all’estero) il candidato numero uno alla sostituzione è lo scozzeseche gioca nel Bologna e che è rientrato dopo la rottura del legamento.Scrive lacon Vincenzo D’Angelo:Illa prossima estate dovrà finire il lavoro cominciato da Manna e Conte nel giugno 2024: serviranno7-8 rinforzi per il doppio impegno. E una rosa con 22 titolari. Anche per questo l’interesse perè tornato d’attualità, a maggior ragione dopo aver inserito in rosa altre due stelle della nazionale scozzese.

Al Napoli servono almeno 7-8 acquisti. È Ferguson il nome se dovesse partire Anguissa (Gazzetta). Il Napoli piomba su un difensore di Serie A, servono almeno 30 milioni di euro. Impallomeni: "Conte-Napoli, servono delle garanzie per il futuro. Sarri scalpita per tornare". NM LIVE - de Giovanni: "Al Napoli servono almeno tre acquisti nel mercato di gennaio, prenderei Fazzini e Ismajli dell'Empoli". Manfredi: De Laurentiis vuole lo stadio? Servono almeno 150 milioni. E il presidente si indispettisce. Per Lucca al Napoli servono 30 milioni e ci sono anche Inter e Milan (Repubblica). Ne parlano su altre fonti

Napoli sul talento che ha stregato tutta l’Europa: servono almeno 15 milioni - Servono almeno 15 milioni di euro per la giovane promessa del calcio europeo. Il Napoli, quando mancano nove partite alla fine della stagione, sta già programmando il futuro. (informazione.it)

Impallomeni: "Almeno 3-4 colpi altrimenti ADL dovrà trovare un altro allenatore" - Antonio Conte resterà al Napoli? Quale sarà il futuro del tecnico salentino? Nel corso di Tmw Radio il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha risposto così: "Per me servono almeno ... (tuttonapoli.net)

Calciomercato Napoli: difensore dalla Spagna per 35 milioni - Napoli: in arrivo almeno due centrali Al Napoli servono almeno due difensori centrali. L'assenza di Alessandro Buongiorno, a metà stagione, ha costretto Juan Jesus a fare gli straordinari. Seppur il ... (fantacalcio.it)