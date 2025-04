Ilfattoquotidiano.it - Al liceo di Bologna tre giorni di sospensione per chi ha occupato. E gli studenti raccolgono 10mila firme

È lotta tra il preside, i professori e una parte didel“Minghetti” di. A scatenare lo scontro la decisione a maggioranza (68 favorevoli, due contrari, un astenuto) del collegio docenti del 18 marzo scorso di esprimere parere favorevole alla proposta del dirigente Roberto Gallingani di sospendere per tre(convertibili in lavori socialmente utili) con il sei in condotta finale agli scrutini gliorganizzatori dell’occupazione e dell’interruzione delle lezioni ovvero dieci alunni di cui sette all’ultimo anno. Una decisione (accanto a quella delle denunce alla Digos) che ha scatenato un vero e proprio conflitto sociale che va ben oltre le mura dell’edificio di via Nazario Sauro.Neiscorsi dal “Minghetti” è partito un appello a tutta la cittadinanza che ha raccolto oltre dieci mila adesioni che, in occasione di uno sciopero promosso dagli, saranno consegnate al Prefetto.