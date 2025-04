Ilnapolista.it - Agnelli contestato dalla Curva Sud della Juventus: «Resta lontano da questa società!»

LaSudha esposto un duro striscione contro Andrea, che recita: «Abusi e condanne con la tua complicità. A.A.da». Il concetto è poi stato ribadito sul canale Instagram ufficiale dei Drughi con un’ulteriore puntualizzazione: «Andreanon ti vogliamo!». Ciò la dice lunga sicuramente sulla situazione che si respira in casa, legata ad una possibile cessione di Exor e alle voci che volevano di nuovo l’ex presidente a capo del club bianconero. Tutto tace.StriscioneSud contro: «Noi non ti vogliamo!»Circa un mese fa Exor – lo abbiamo scritto qui – aveva smentito il possibile ritorno dicome presidente. Nelle ultime settimane se ne era parlato soprattutto per la situazione di difficoltà tecnica che vive ora la, che ha dovuto esonerare Thiago Motta per dei risultati molto negativi.