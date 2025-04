Aggressioni e minacce ad ex e nuovo compagno | arrestato

nuovo compagno della donna provocandogli delle lesioni.Lo stesso, non accettando la nuova relazione della moglie, incontrandola una sera all’uscita di un locale, avrebbe cominciato dapprima a denigrarla al cospetto del nuovo compagno e di alcuni amici e, poco dopo, quando la stessa si allontanava da quel luogo, la inseguiva a bordo della propria autovettura, tagliandole la strada, costringendola a fermarsi e danneggiandole l’autovettura. Anteprima24.it - Aggressioni e minacce ad ex e nuovo compagno: arrestato Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiPoliziotti della Squadra Mobile hanno dato esecuzione alla Misura coercitiva degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale, su conforme richiesta della Procura della Repubblica di Avellino, nei confronti di un uomo di 40 anni di Monteforte Irpino.Il predetto, allo stato delle indagini, è indiziato di aver minacciato e molestato la moglie, in tempi diversi e perché incapace di rassegnarsi alla decisione della stessa di porre fine al rapporto coniugale. Altresì, l’uomo è indiziato di aver minacciato gravemente anche ildella donna provocandogli delle lesioni.Lo stesso, non accettando la nuova relazione della moglie, incontrandola una sera all’uscita di un locale, avrebbe cominciato dapprima a denigrarla al cospetto dele di alcuni amici e, poco dopo, quando la stessa si allontanava da quel luogo, la inseguiva a bordo della propria autovettura, tagliandole la strada, costringendola a fermarsi e danneggiandole l’autovettura.

