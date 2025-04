Aggredito e accoltellato in casa dal coinquilino | finisce in ospedale in codice rosso

Un uomo di 37 anni, cittadino marocchino, è stato accoltellato nel suo appartamento di via Giambellino a Milano nel pomeriggio di giovedì 3 aprile. Secondo quanto riferito dalla vittima alla polizia, a ferirlo sarebbe stato uno dei due coinquilini.

