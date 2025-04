Amica.it - Addio (per ora) alla London Fashion Week di giugno

Un tempo era il palcoscenico della nuova scenamaschile. Oggi, la2025 dideicide di prendersi una pausa e saltare un turno. Al suo posto, il BritishCouncil sposta le energie a Parigi con un format pensato per offrire occasioni commerciali concrete ai brand britannici. Un cambiamento che riflette non solo le sfide del settore, ma anche il nuovo equilibrio, ancora precario, tra moda uomo e donna nelle settimane della moda globali.Una scelta strategica (e necessaria)Il BritishCouncil ha annunciato la cancellazione dell’edizione didella, nata nel 2012 come “Collections: Men” e ribrandizzata nel 2017 come la conosciamo oggi.