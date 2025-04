Ilgiornaleditalia.it - Addio a Clementina Callegari Mortara, morta la 95enne entrata in ospedale per una bronchite, sedata e legata a letto per 12 giorni, con cellulari e oggetti personali sottratti

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Ci aveva chiamati più volte chiedendo "aiuto, portatemi via, tutta una violenza, mi fanno punture di non so che cosa, chiamate i carabinieri, mi stanno ammazzando", frasi ripetute sia prima sia dopo la sedazione; voleva essere dimessa, ma è stataal punto da non potersi più muovere n