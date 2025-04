Acqua un bene prezioso | tra abbondanza costi elevati e sprechi

Acqua è una risorsa fondamentale per la vita sulla Terra, ma la sua distribuzione non è uniforme. Il nostro Paese è ricco di risorse idriche, con una disponibilità media annua di 150 miliardi di metri cubi di Acqua. Il consumo medio pro capite è tra i più alti d’Europa, intorno ai 220-250 litri al giorno per persona. Nonostante la disponibilità d’Acqua, l’Italia affronta alcune criticità. Circa il 40% dell’Acqua potabile viene disperso a causa di tubature obsolete; scarichi industriali, pesticidi e rifiuti minacciano fiumi e falde acquifere; cattiva gestione delle risorse con sprechi e infrastrutture inefficienti. Nel 2023 sono state adottate misure di razionamento in un terzo dei capoluoghi di provincia del Mezzogiorno. Nel 2024 il 76,2% delle famiglie valuta molto o abbastanza soddisfacente la qualità dell’Acqua in termini di “odore, sapore e limpidezza” (l’86,4% nel 2023). Ilgiorno.it - Acqua, un bene prezioso: tra abbondanza, costi elevati e sprechi Leggi su Ilgiorno.it Colombo Clerici* L’è una risorsa fondamentale per la vita sulla Terra, ma la sua distribuzione non è uniforme. Il nostro Paese è ricco di risorse idriche, con una disponibilità media annua di 150 miliardi di metri cubi di. Il consumo medio pro capite è tra i più alti d’Europa, intorno ai 220-250 litri al giorno per persona. Nonostante la disponibilità d’, l’Italia affronta alcune criticità. Circa il 40% dell’potabile viene disperso a causa di tubature obsolete; scarichi industriali, pesticidi e rifiuti minacciano fiumi e falde acquifere; cattiva gestione delle risorse cone infrastrutture inefficienti. Nel 2023 sono state adottate misure di razionamento in un terzo dei capoluoghi di provincia del Mezzogiorno. Nel 2024 il 76,2% delle famiglie valuta molto o abbastanza soddisfacente la qualità dell’in termini di “odore, sapore e limpidezza” (l’86,4% nel 2023).

Acqua, una risorsa preziosa da proteggere. L'uso accorto dell'acqua*. Emergenza acqua anche a Roma. Diga di Vetto, Ugolini: "Realizzarla urgentemente per lo sviluppo e la difesa del territorio". Cagliari, ingente perdita idrica in via dell'Abbondanza. L'acqua, un bene prezioso per la salute.

