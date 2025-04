Acqua e rifiuti | la Regione siciliana investe 200mln per modernizzare i servizi

Regione siciliana ha destinato oltre 150 milioni di euro per il finanziamento di progetti per il miglioramento dei servizi idrici e di depurazione delle acque reflue . Il dipartimento Acqua e rifiuti dell'assessorato dell'Energia ha emanato gli avvisi pubblici per la presentazione di progetti da finanziare con risorse a valere sul Pr-Fesr Sicilia 2021/27. Ammonta a 47 milioni l'avviso per.

