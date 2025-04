Accusata di gestire un centro massaggi con prostitute | archiviata indagine per donna di Eboli

Il procedimento giudiziario a carico della 62enne di Eboli accusata di sfruttamento della prostituzione nella gestione di un centro massaggi si conclude con un'archiviazione. Il Giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Salerno ha accolto la tesi difensiva dell'avvocato Raffaele Petrillo.

Sfruttamento della prostituzione, archiviato il procedimento: accolta l’eccezione dell’avvocato Petrillo. Sfruttamento della prostituzione, archiviato il procedimento: accolta la tesi dell’avvocato Raffaele Petrillo. Molfetta: Centro massaggi occultava lussuoso postribolo. Clienti portati in caserma per deposizioni. SESSO Molfetta, sesso a pagamento in un centro massaggi: due arresti e denunce. Molfetta, scoperta una casa di prostituzione mascherata da centro massaggi: in carcere i due gestori della struttura. Massaggi e sesso, 62enne a giudizio: possibile stop al processo per vizio procedurale. Ne parlano su altre fonti

