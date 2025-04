Accoltella il padre a morte 19enne voleva difendere la mamma dalle botte | arrestato è accusato di omicidio

Accoltellato mortalmente dal. Ilgazzettino.it - Accoltella il padre a morte, 19enne voleva difendere la mamma dalle botte: arrestato, è accusato di omicidio Leggi su Ilgazzettino.it MEZZOLOMBARDO (TRENTO) - Nel corso della nottata, i carabinieri di Trento sono intervenuti in un appartamento di Mezzolombardo dove un uomo, 46enne bosniaco, era statoto mortalmente dal.

