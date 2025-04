Ilrestodelcarlino.it - ’Accabadora’ chiude la stagione del Teatro del Popolo a Concordia

Un testo complesso, che fa interrogare su temi etici profondi, tratto da un romanzo di successo,di Michela Murgia, conclude ladeldeldi, a cura di Ater Fondazione. Premio Campiello nel 2010,viene riproposto ora in una trasposizione teatrale dallo stesso titolo dalla regista Veronica Cruciani. Lo spettacolo, una coproduzione Savà, Tpe –Piemonte Europa ed Emilia-RomagnaErt/Nazionale, andrà in scena domani alle 21. L’accabadora, parola di tradizione sarda che prende la radice dallo spagnolo ’acabar’ che significa uccidere, finire, ed è una figura enigmatica e misteriosa, leggendaria per molti, che continua a suscitare dibattiti e riflessioni. Incarnava, infatti, un ruolo ambivalente: da un lato, era vista come una figura compassionevole, che alleviava le sofferenze dei morenti ponendo loro fine attraverso l’atto di ’finire’ il loro dolore; dall’altro, generava anche una sorta di timore reverenziale, poiché deteneva il potere di decidere quando e come una persona avrebbe concluso il proprio percorso terreno.