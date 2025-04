Abusi sessuali sui giovani pazienti | parlano le vittime dell' osteopata

vittime bresciane dell'osteopata 45enne, arrestato e finito in carcere nell'ottobre del 2023, hanno ribadito alla corte d'Assise quanto già detto in. Bresciatoday.it - Abusi sessuali sui giovani pazienti: parlano le vittime dell'osteopata Leggi su Bresciatoday.it Sono comparsi in aula e hanno rivissuto l'incubo, raccontando di quelle sedute di osteopatia che sarebbero sfociate in violenza sessuale. Le duebresciane45enne, arrestato e finito in carcere nell'ottobre del 2023, hanno ribadito alla corte d'Assise quanto già detto in.

Abusi sessuali sui giovani pazienti: parlano le vittime dell'osteopata.

