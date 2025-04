A1 chiusa l’uscita di Modena Sud per lavori | consigliate le uscite Valsamoggia e Modena Nord

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire interventi di pavimentazione, nelle notti di lunedì 7 e martedì 8 aprile, nella fascia oraria 22:00 - 6:00, la stazione di Modena Sud sarà chiusa in uscita per chi proviene da Bologna. Per chi viaggia in direzione Nord, si consiglia di utilizzare come.

