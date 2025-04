A Ventotene l' area del Memoriale dei confinati diventa una discarica abusiva

discarica a cielo aperto individuata sull'isola di Ventotene. Un accurato soprallugo dei carabinieri della stazione locale in collaborazione con il nucleo forestale di Latina ha consentito di accertare che un'area comunale era stata adibita a deposito incontrollato di rifiuti. Si tratta. Latinatoday.it - A Ventotene l'area del Memoriale dei confinati diventa una discarica abusiva Leggi su Latinatoday.it Unaa cielo aperto individuata sull'isola di. Un accurato soprallugo dei carabinieri della stazione locale in collaborazione con il nucleo forestale di Latina ha consentito di accertare che un'comunale era stata adibita a deposito incontrollato di rifiuti. Si tratta.

Discarica abusiva a Ventotene: 10 metri cubi di rifiuti abbandonati. Ventotene, rifiuti e abbandono al Memoriale dei confinati: "Sfregiata la memoria dell'Europa". Ventotene, Fornaro si commuove in aula: "Offese la memoria e la storia". Ventotene, Soprintendenza: un vincolo per tutelare la memoria nei luoghi del confino. Ventotene, rifiuti e abbandono al Memoriale dei confinati: "Sfregiata la memoria dell'Europa". Meloni: “Europa di Ventotene non è la mia”. Caos in aula, Pd: oltraggio. Passa la risoluzione. Ne parlano su altre fonti

Scoperta discarica abusiva a Ventotene: sequestrati 10 metri cubi di rifiuti pericolosi - Scoperta una discarica abusiva a Ventotene: dieci metri cubi di rifiuti abbandonati in un'area comunale, vicino a un importante sito storico. Indagini in corso per accertare responsabilità e prevenire ... (gaeta.it)

Ventotene, rifiuti e abbandono al Memoriale dei confinati: "Sfregiata la memoria dell'Europa" - "È un grande sfregio alla memoria dei confinati. Una cosa indegna". Filomena Gargiulo, insegnante e autrice di diversi libri sulla storia del confino politico, ci ha accompagnato nei luoghi simbolo di ... (repubblica.it)

A piedi a Ventotene, tra mare, migrazioni e storie di prigionia e libertà - L’isola ha avuto grande importanza al tempo dei Romani, che costruirono il porto scavato nella roccia vulcanica e la Villa Giulia (il nome deriva dalla Gens Iulia, la famiglia dell’imperatore Augusto) ... (montagna.tv)