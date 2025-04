Quotidiano.net - A Vallese di Oppeano un’oasi di pace per i buongustai

Un punto di riferimento per idi tutta Italia. Il ’Ristorante Famiglia Rana’ (1 Stella Michelin) si trova adi, un luogo speciale,diimmersa nella natura non lontano da Verona. Nasce per volontà di Gian Luca Rana, da più di 30 anni ad del Pastificio Rana, come spazio dove condividere esperienze in cucina, un laboratorio dove le idee diventano ricette. Alla base della filosofia di accoglienza, la ricerca della sostenibilità, a partire da un utilizzo di materie prime eccellenti, grazie a una rete di piccoli produttori locali. La cucina è affidata all’estro di chef Francesco Simone Sodano, nato a Somma Vesuviana nel 1988. Sodano si è formato attraverso esperienze gastronomiche in cucine stellate, ultima delle quali quella di Faro di Capo d’Orso, a Maiori, sulla Costiera amalfitana, di cui è stato head chef.