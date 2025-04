Lanazione.it - A Stia l’evento pubblico di “Iron Notes"

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 4 aprile 2025 – Giunge a conclusione domani sabato 5 aprile a”,internazionale per la promozione dell’arte e della lavorazione del ferro.domani è aperto alcon un laboratorio di forgiatura e la presentazione della prossima Biennale Europea d’Arte Fabbrile. “” è inserito nel progetto europeo “At the borders of”, di cui la Biennale di, da anni parte di una rete europea di città e istituzioni, è uno dei partner. Dopo due giorni di incontri, visite guidare e convivialità, sabato 5 aprile alle 9 si terrà una dimostrazione pratica a cura della scuola del ferro S.T.I.A. (School Training& Arts) e condotta da maestri fabbri, che mostreranno le tecniche tradizionali di forgiatura. Alle 17.30 alle Officine Capodarno diverranno invece presentate le novità della prossima Biennale, in programma dal 4 al 7 settembre.