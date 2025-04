A San Mauro Pascoli al via Tempo libero la rassegna dedicata agli autori locali

Mauro Pascoli da mercoledì 9 aprile inizia la rassegna di incontri dedicata agli autori locali, che fino alla fine del mese invita tutta la cittadinanza alla Biblioteca comunale della città tutti i mercoledì alle 20.45Ad aprire le danze è l'autore Gianfranco Miro Gori mercoledì 9 aprile.

