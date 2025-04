A proposito del Foglio AI

Abbiamo chiesto agli studenti universitari di rispondere a una domanda relativa al nostro Foglio AI, raccontandoci le loro impressioni e dando loro la possibilità di dare qualche suggerimento. Se avete anche voi spunti, inviate 2000 battute a situa@ilFoglio.it, le migliori risposte saranno pubblicate (qui a questo link trovate tutti gli articoli degli studenti pubblicati in questi mesi) Sebbene la carta e la penna siano i mezzi di comunicazione più antichi e autentici, non bisogna però farsi ingannare dalla loro apparente immobilizzazione nel tempo. L'innovazione è il cuore della comunicazione e della diffusione dell'informazione; se non fosse così, non saremmo mai passati dal giornale stampato ai siti internet, né avremmo avuto le testate giornalistiche attive su tutte le piattaforme social.

