A Milano sognano il triplete dell’Inter ma dicono che sarà dura per gli infortuni.

ilmacheper gliIl Corriere della Sera ricorda che l’Inter è ancora in corsa per il(campionato, Champions e Coppa Italia) al pari di Psg, Barcellona e Real Madrid. Ma atemono anche gli, anche se al momento sta decisamente peggio il Bayern Monaco prossimo avversario dei nerazzurri nei quarti di finale di Champions League.Scrive il Corriere della Sera:Se l’avvicinamento tedesco (del Bayern, ndr) è martoriato dagliche hanno fatto fuori la difesa (ma attenzione al baby fenomeno Urbig tra i pali), quellonon è rose e fiori. Lautaro e Dimarco domani partiranno in panchina a Parma, come Calhanoglu che ha bisogno di rifiatare. Se l’azzurro è appena rientrato da un mese di stop e ha accusato un leggero affaticamento alla gamba non infortunata, il Toro ha sfruttato la sosta per assorbire il problema muscolare di Bergamo, ma a Monaco nonal top, come del resto Thuram, che tira la carretta da settimane.