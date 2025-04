Dailyshowmagazine.com - ? Unplugged Playlist, Un Inno alla Libertà E Al Superamento Dei Limiti Con Luana Bongiorno

Nella nuova puntata di “”, il podcast musicale firmato Periodico Daily, protagonista è, cantautrice che ci presenta “Dimmi cosa rimane”, il suo primo singolo che rappresenta unindividuale enon dipendenza affettiva in una fusione divari generi musicali. L’artista ha avuto esperienze in programmi come X Factor e Sanremo Rock, e la sua voce prende ispirazione da grandi artisti come Whitney Houston, Toni Braxton, Mina e Giorgia. “Dimmi Cosa Rimane”: Un Messaggio didipresenta il suo brano “Dimmi Cosa Rimane”, unindividuale enon dipendenza affettiva. La canzone, che mescola vari generi musicali, è nata dfine di una significativa storia d’amore.spiega che il pezzo riflette non solo la sua esperienza personale, ma anche quelle di molte altre persone che hanno affrontato relazioni difficili.