Quotidiano.net - Welbee di Unipol e Pellegrini: Nuova Era dei Buoni Pasto Digitali

, Welfare Provider del gruppoentra, in partnership con, nel mercato dei: Saranno distribuiti attraverso la rete capillare di oltre 2 mila agenzie di, garantendo una copertura efficiente e diffusa in ogni regione. I, disponibili esclusivamente in formato digitale, sono progettati per offrire la massima flessibilità. I dipendenti potranno utilizzarli presso una vasta rete di circa 100 mila negozianti. La collaborazione, spiega una nota, consentirà a(la piattaforma dedicata al welfare del gruppo) di integrare inel proprio ecosistema, offrendo alle piccole-medie imprese e alle partite IVA una gestione semplificata deie l'accesso a una vasta rete di esercizi convenzionati in tutto il Paese.