Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-04-2025 ore 12:25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasubito un aggiornamento sullaFiumicino incidente il primo in direzione raccordo anulare tra via Cristoforo Colombo e via della Magliana la circone è scorrevole l'altro verso l'euro da Parco dei Medici a via del Cappellaccio anche se risolto permangono code ci spostiamo sul raccordo di solito gli incidenti sulla carreggiata interna tra le uscite Laurentina e Ostiense Tra la 24 e la Casilina la circone è regolare in esterna permangono I rallentamenti per traffico all'altezza dell'uscita Appia la Prenestina la Tiburtina da Gina Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della