Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-04-2025 ore 11:25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaforti disagi sullaFiumicino per due incidenti il primo in direzione raccordo anulare è la causa delle code tra via Cristoforo Colombo e via della Magliana l'altro incidente causa code da Parco dei Medici a via del Cappellaccio verso l'Eur ci spostiamo sul Raccordo Anulare nessun incidente sulla carreggiata interna code dalla Laurentina l'ostiense sempre in interna incidente provoca code dalla 24 alla Casilina un invito alla prudenza nella guida ci spostiamo risultato il ballo dellaTeramo code qui per traffico intenso da Portonaccio al bivio per la tangenziale est direzione centro ora le consolari sulla Tiburtina si rallenta per traffico all'altezza di Settecamini nelle due direzioni infine sulla Cassia code per incidente tra Olgiate La Storta nei due sensi di marcia Regina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della