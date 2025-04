Puntomagazine.it - Vertenza Vigili Urbani, svolta a Maddaloni: la CISAL ottiene impegni tangibili dal sindaco De Filippo

Leggi su Puntomagazine.it

risolta al 90%: ilDe Filippo garantisce assunzioni, nuova sede e pagamento delle indennità arretrate per la polizia municipale di, 3 aprile 2025 – Una giornata decisiva per la polizia municipale di. Questa mattina, presso il Comune, si è tenuto un incontro tra ilAndrea De Filippo, alcuni assessori della Giunta Comunale e i rappresentanti dellaper affrontare le criticità legate allain corso.A sedersi al tavolo delle trattative, per il sindacato, erano presenti Giuseppe De Lucia, segretario della categoria CSA, e Ferdinando Palumbo, segretario generale dellaCaserta. Le richieste portate avanti riguardavano tre temi cruciali: il potenziamento dell’organico, l’apertura della nuova sede e il pagamento delle indennità arretrate.