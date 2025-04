Ilnapolista.it - Venerdì il Napolista alla Federico II: il web journalism tra sport, narrazione e analisi sociale

Leggi su Ilnapolista.it

ilII: il webtraDomani,, 4 aprile, alle 09.30, Massimiliano Gallo, direttore de il, incontrerà studenti e studentesse del corso di laurea in culture digitali e della comunicazione del Dipartimento di Scienze Sociali dellaII sul tema: “Il webtra: il caso del”.L’incontro si terrà presso l’Aula A2, in Via Marina 33, ovviamente a Napoli.Con la partecipazione di Anna Trieste, giornalista e media content creatorIntroducono Luca Bifulco e Guido Fusco, dell’Università degli Studi di NapoliII.L'articoloilII: il webtrail