Valanga oggi sul monte Vettore | escursionisti bloccati si cercano dispersi

Ascoli Piceno, 3 aprile 2025 – Il personale del presidio montano dei vigili del fuoco di Ascoli Piceno, unitamente agli uomini del Soccorso Alpino e agli operatori del 118, è attualmente impegnato nel recupero di alcunirimastivicino al rifugio Zilioli, sul, nel territorio di Arquata del Tronto. Una slavina, staccatasi dalla montagna, ha infatti ostruito il sentiero che permette la discesa a valle, rendendo impossibile il rientro in sicurezza. L'elicottero Drago 155, partito dal reparto volo di Pescara, ha raggiunto la zona per supportare le operazioni di soccorso dall’alto. Nel frattempo, a terra, le squadre di emergenza stanno procedendo con attrezzature specifiche alla ricerca di eventuali persone coinvolte nellae al monitoraggio del fronte nevoso per prevenire ulteriori pericoli.