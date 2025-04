Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, chi è Morena Farfante: età e vero lavoro

Leggi su Anticipazionitv.it

è una delle nuove protagoniste del Trono Over di, il celebre dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Il suo arrivo nel programma ha subito catturato l’attenzione per via del suo aspetto magnetico e di un temperamento deciso che l’ha resa una delle figure più discusse di questa edizione. Scopriamo dettagli importanti della sua biografia e quali sono stati i cavalieri conosciuti a U&D.Chi èdi: siciliana dal fascino decisoNata il 21 luglio, presumibilmente nel 1986,ha circa 38 anni ed è originaria della Sicilia, probabilmente di Catania, dove attualmente vive e lavora come Make up artist. Capelli e occhi scuri, labbra carnose e un fisico statuario: la dma non è passata inosservata fin dal suo primo ingresso nello studio di