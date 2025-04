Anteprima24.it - Un secolo di saggezza e radici: festa grande per Nonna Vincenzina

Tempo di lettura: 2 minutiÈ la capostipite di un’importante azienda agricola oggi portata avanti dalla nuora, Maria Ianniciello, e dalla nipote, Ilaria Minichiello che è anche Vicepresidente della Condotta Slow Food Irpinia Colline dell’Ufita – Taurasi.Minichiello, per tutti Vincenza, classe 1925 ha tagliato il traguardo dei cento anni circondata dall’affetto della sua famiglia, degli amici e delle Amministrazioni comunali di Grottaminarda e di Melito Irpino, in contrada Barricella, zona di confine tra i due paesi dovevive con il figlio Antonio Minichiello, stimato Vigile Urbano di Grottaminarda, da qualche anno in pensione. Per l’occasione è tornata in Irpinia anche una delle figlie che vive in Australia, Cristina Minichiello.Unaper celebrare undi vita come secolari sono le piante di ulivo che ancheha contributo a coltivare, uliveti storici che da anni ricevono l’ambita “Chiocciola Slow Food”.