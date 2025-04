Lanazione.it - “Trattamenti di precisione con l’ausilio dello smartphone. I risultati del progetto iVine”

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 3 aprile 2025 – “dicon. Idel”. È il titolo del convegno – promosso da Cia Toscana - in programma venerdì 4 aprile (ore 9.30) a Marciano della Chiana (Arezzo) alla Tenuta di Cesa – Ente Terre Regionali Toscane (Loc. Cesa, Via Cassia 147). Durante l’incontro saranno presentati idelle sperimentazioni delnato per testare, validare e collaudare una app perin grado di facilitare il calcolo dei corretti volumi di acqua da utilizzare per iin campo. Il programma prende il via con i saluti di Luigi Fabbrini, Ente Terre Regionali Toscane; Niccolò Bartoloni, Agrobit srl. Apertura dei lavori e presentazione del- Le esperienze delle aziende con: Marina Tinacci Mannelli, Azienda Agricola Mulini di Segalari; Alessandro Chellini, Fèlsina; Simone Kartsiotis, Agrobit s.