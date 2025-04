Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-04-2025 ore 11:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità code sulla A24 la caccia e la Salaria rallentamenti sulla tangenziale est e dalla Batteria Nomentana in direzione Salaria proseguono i lavori in viale Tirreno con la chiusura al transito all'altezza di Piazza Capri in direzione di viale Jonio di sentimenti alper un incidenterallentato in Viale deinisti circolazione lenta in via Cilicia rallentamenti in entrata sulla Pontina sulla Colombo e sulla via del mare per un incidente all'altezza di Vitinia in direzione centro manifestazioni questa mattina dalle 11:30 in via Molise non lontano da piazza Barberini il presidio si radunerà sino alle 15 davanti al Ministero delle imprese divieti di sosta già da questa mattina sulla stessa via Molise e in via di San Basilio https://storage.