Sport.quotidiano.net - Terranuova Traiana-Livorno si giocherà regolarmente al Matteini

Arezzo, 03 aprile 2025 – Il match di domenica prossima trasiallo stadio Mario. La decisione è arrivata questa mattina al termine di un tavolo tecnico in Questura ad Arezzo, alla presenza delle forze dell'ordine e delle due società. La capienza del, poco meno di 1.200 posti, consentirà di fare fronte anche all'afflusso di sportivi in arrivo dalla città dei Quattro Mori. Ancora non ci sono comunicazioni ufficiali in merito alla divisione dei settori, ma è molto probabile che ai tifosi amaranto venga destinata la tribuna centrale, 750 posti di capienza, mentre ai supporter locali la gradinata, 400 posti. I tifosi deldovrebbero parcheggiare nella zona Fimer e poi, tramite un percorso che costeggia il torrente Ciuffenna, accedere direttamente alla tribuna.