Ilgiorno.it - Spontini apre le porte della sua Academy a chi è disoccupato: un corso per diventare pizzaiolo esperto del trancio alto

Milano, 3 aprile 2025 – Cento ore di, di cui 40 di stage, perundeldi pizza più famoso di Milano, quello di. Ma soprattutto, per avere le competenze necessarie per intrndere una nuova strada lavorativa e di riscatto sociale. MeritoSpontiny, ildi formazioneFactory School & Research, che rii battenti con i primi due corsi nelle aule di viale Monza. Un’opportunità che la catena di pizza al, con circa 30 punti vendita all’attivo in Italia, intende offrire con la collaborazione di Fondazione Consulenti del Lavoro, ente accreditato da Regione Lombardia, e finanziato con fondi dell’Unione Europea. Per chi è ilIlè rivolto a persone disoccupate residenti o domiciliati in Lombardia indipendentemente dal genere, dall’età anagrafica, e dalla duratacondizione di disoccupazione inclusi i beneficiari di ammortizzatori sociali (in particolare, Naspi e Dis-Coll) e degli istituti di sostegno al reddito.