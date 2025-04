361magazine.com - Sonia Bruganelli sgancia la bomba su Bonolis: perché lo ha lasciato dopo 25 anni

Leggi su 361magazine.com

“Voglio essere desiderata”. La confessione shock che segna la fine di un’eranon si nasconde più. Ospite del programma A casa di Maria Latella su Rai 3, ha svelato dettagli inediti sulla separazione da Paolo, facendo emergere una verità che lascia poco spazio ai fraintendimenti.un quarto di secolo insieme, il conduttore le avrebbe detto: “Ho il diritto ad avere accanto una donna che mi desideri”. Una frase che ha cambiato tutto.Una vita insieme, ma non bastava piùA 51si guarda indietro e ammette che l’amore da solo non poteva reggere il peso del tempo. “Quando ho conosciuto Paolo avevo 23, lui 37 e aveva già un passato importante. Io ero ancora una ragazza, ho imparato tutto da lui. Siamo cresciuti insieme, io sono cambiata, lui è maturato, ma alla fine ci siamo trovati in due momenti diversi della vita”.