Iltempo.it - Sinistra smascherata sull'Islam: "L'unica donna...", la Lega denuncia il caso Carrara

"Nelle immagini della celebrazione per la fine del Ramadan a, l'visibile è la sindaca Serena Arrighi. Non ci sono fedeli musulmane in piazza. Un ‘dettaglio' a quanto pare sfuggito sia alla Sindaca stessa sia ad Alessandra Nardini -che ha invece scritto di ‘musulmani e musulmane' - Assessore alle pari opportunità della Regione Toscana". Elena Meini, capogruppo dellain Consiglio regionale della Toscana e candidata Presidente alle prossime elezioni regionali, punta il dito'ennesimo esempio di doppia morale a. "In compenso, l'Assessore ha ritenuto fondamentale attaccare un'altra, Susanna Ceccardi, che ha giustamenteto la ‘sottomissione' delle istituzioni locali a questa palese discriminazione. Come sempre, ladimostra il suo doppiopesismo su questa tematica: i diritti delle donne vengono branditi come una bandiera da sventolare solo quando fa comodo"; sottolinea Meini.